У Мінську заарештували опозиційного лідера Статкевича

У Мінську заарештували лідера опозиційного Білоруського національного конгресу" Миколи Статкевича. Про це повідомляється на персональному сайті політика.

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Про затримання Миколи Статкевича у фейсбуці повідомила його дружина Марина Адамович. За її інформацією, наступні 15 діб він проведе на Окрестіна (на вул. Окрестіна в Мінську знаходиться ізолятор тимчасового утримання - УНІАН).

Статкевич був затриманий близько 12:00 26 серпня неподалік від будинку, коли йшов на зустріч.

"Швидше за все, це пов'язано з акцією протесту, яку Статкевич планував організувати 8 вересня", - зазначається в повідомленні.

Також зазначається, що політика заочно засудили ще 9 серпня, але відразу затримувати не стали.

Раніше рада "Білоруського національного конгресу" ухвалив заяву з приводу спільних білорусько-російських військових навчань "Захід-2017", запланованих на вересень цього року.

У заяві опозиціонери висловлювали стурбованість у зв'язку з планами влади провести на території Білорусі навчань "Захід-2017". За їх даними, після навчань російські військові можуть залишитися в країні, а в прикордонних районах готуються бази для зберігання російського зброї на випадок війни Росії з НАТО і Україною.

Рада БНК закликав патріотів взяти участь в акції із запобігання можливої агресії РФ 8 вересня в 18:00 на Жовтневій площі в Мінську.