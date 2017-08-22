Військові маневри "Захід-2017": у НАТО дорікнули Росії та Білорусі за ухилення від прозорості

У НАТО шкодують, що ні Росія, ні Білорусь, які спільно проводитимуть масштабні військові навчання «Захід-2017», не запросили експертів Альянсу спостерігати за навчаннями на належному рівні, тобто у відповідності до «Віденського документу 2011 року щодо заходів, спрямованих на посилання довіри та безпеки».

Про це власного кореспондента УНІАН у Брюсселі повідомили сьогодні в штаб-квартирі Альянсу, коментуючи інформацію про те, що білоруська влада запросила представників Альянсу та інших міжнародних організацій спостерігати за навчаннями «Захід-2017».

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«Білорусь запросила військові місії взяти участь у дні для «видатних відвідувачів» на своїй території, і НАТО відправить двох експертів. Проте це не те ж саме, що спостереження у відповідності до Віденського документу. Ми шкодуємо, що ні Росія, ні Білорусь не вжили заходів за Віденським документом, які забезпечують прозорість, щодо «Заходу-2017» у відповідності до правил, узгоджених усіма державами ОБСЄ», - констатували в Альянсі.

В НАТО зазначили, що заходи Віденського документу, які забезпечують прозорість, «є важливими, оскільки вони запобігають непорозумінням та прорахункам».

«Спостереженням, згідно з Віденським документом, передбачено, зокрема, проведення брифінгів щодо сценарію та прогресу, можливості спілкування з окремими солдатами про навчання та авіаспостереження за навчаннями. Росія і Білорусь, натомість, обирають вибірковий підхід. Таке ухилення від обов'язкової прозорості викликає запитання», - наголосили в штаб-квартирі Альянсу.

В організації також вказали, що НАТО та союзники «послідовно та регулярно» застосовують правила Віденського документу і навіть виходять за їхні межі, запрошуючи спостерігачів тоді, коли кількість військовослужбовців у навчанні не перевищує обов'язкового порогового рівня. Для прикладу в штаб-квартирі назвали навчання Trident Juncture 2015 та Anakonda 2016.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключив, що кількість військових, які братимуть участь у навчаннях "Захід-2017", може бути більшою, ніж офіційно заявлена і закликав Росію дотримуватися Віденського документу.

Разом з тим генсек зауважив, що в НАТО "не бачать будь-яких безпосередніх загроз для країн Альянсу" від цього навчання.

Спільні стратегічні навчання збройних сил РФ та Білорусі «Захід-2017» заплановано провести 14-20 вересня. За попередніми даними, у навчанні візьмуть участь до 13 тис. військовослужбовців.

Сьогодні, 22 серпня, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що реальна чисельність учасників масштабних стратегічних командно-штабних стратегічні навчань (СКШН) збройних сил РФ «Захід-2017» становитиме до 240 тис. осіб.

За даними Турчинова, навчання вже розпочалися, й у рамках оперативного прикриття дійсних масштабів та реального характеру завдань, які будуть відпрацьовуватися під час СКШН ЗС РФ "Захід-2017", проводиться спільне стратегічне навчання ЗС Росії та Білорусі під ідентичною умовною назвою "Захід-2017".

Навчання, які триватимуть майже два місяці, відрізнятимуться великим просторовим розмахом та чисельністю залучених осіб, наголосив секретар РНБО.

Зокрема, важливою складовою навчань стане опрацювання питань застосування 1-го і 2-го армійських корпусів 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ, розгорнутих на тимчасово окупованих територіях Донбасу, на загальному оперативно-стратегічному фоні з іншими російськими військами.