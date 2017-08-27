Черговий радник Трампа підготував заяву про відставку - ЗМІ

Радник президента США з економічних питань Гері Кон залишився незадоволеним реакцією Дональда Трампа на події в Шарлотсвіллі, у зв'язку з чим підготував заяву про відставку. Про це повідомляє ABC News.

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Як наголошується, в інтерв'ю Financial Times Кон напередодні заявив, що не має наміру йти у відставку, хоча відчуває на собі тиск тих, хто домагається його відставки, і тих, хто проти цього. Однак обізнане джерело ABC News запевняє, що у Кона вже заготовлена заява про відставку.

Телеканал зазначає, що реакція Трампа на заворушення в Шарлотсвіллі, коли він звинуватив у них і ультраправих, і їхніх супротивників, «викликала огиду» у радника президента.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп розглядає Кона як одного з основних кандидатів на пост нового глави Федеральної резервної системи США.