Опитування: рейтинг Макрона стрімко падає

Популярність президента Франції Еммануеля Макрона знизилася на 14 п.п. за останній місяць. Про це повідомляє Journal du Dimanche з посиланням на дані опитування служби Ifop.

У серпні роботою Макрона задоволені лише 40% респондентів, тоді як не схвалюють його діяльність 57% французів. За два місяці, як наголошується, французький президент втратив 24 п. п.

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У той же час у серпні 2012 року роботу новообраного на той момент Франсуа Олланда схвалювали 54% французів.

Ifop опитала 1023 повнолітніх громадян Франції для свого дослідження у період з 25 по 26 серпня.

Раніше опитування іншої служби також показало, що більшість французів незадоволені роботою Макрона.