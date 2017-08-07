Більше 150 тисяч французів підписали петицію проти витрат на дружину Макрона

Більше 150 тисяч французів підписали петицію проти надання дружині президента країни Бріжит Макрон офіційного статусу першої леді і виділення бюджетних коштів на цей пост. Про це пише видання Huffington Post.

Читайте такожТрамп розлютив феміністок компліментом дружині Макрона (фото)

Автора кампанії Тьєррі Поля Валетта, лідера громадського руху «Національне рівність», обурила ініціатива виділяти дружині президента Еммануеля Макрона бюджетні кошти. «Немає жодної причини, по яким дружина глави держави повинна отримувати гроші платників податків», - йдеться в тексті петиції, розміщеної на платформі Change.org.

Читайте такожМакрон прокоментував свої перші переговори в "нормандському форматі"

Зараз питання про статус першої леді направлений на розгляд національних зборів Франції.

Відзначимо, що в ході передвиборної кампанії Еммануель Макрон заявляв, що у разі перемоги його дружина буде грати "суспільну роль", однак це "не буде оплачуватися з коштів платників податків".