Тіллерсон прокоментував недостатнє засудження Трампом "расистського насильства"

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що президент Дональд Трамп, який піддався критиці за його реакцію на недавню акцію білих націоналістів у Вірджинії, говорячи про свої цінності, "виступає від свого імені".

Як передає «Голос Америки», журналіст телеканала Фокс Ньюз попросив Тіллерсона прокоментувати критику Комітету ООН з ліквідації расової дискримінації на адресу адміністрації Трампа відносно того, що деякі називають неспроможністю чи небажанням засудити «расистське насильство».

«Ми в Держдепартаменті представляємо американський народ, американські цінності, нашу відданість свободі, нашу повагу до принципу рівноправності всіх у всьому світі, і цей месседж ніколи не змінився», - відповів Тіллерсон.

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На запитання, чи дистанціюється він від Трампа у цьому питанні, Держсекретар сказав: "Я висловився, виступив зі своїми коментарями відносно наших цінностей і під час промови у Державному департаменті минулого тижня".

У своєму виступі 18 серпня Тіллерсон засудив расизм, заявивши, що "ненависть не є американською цінністю".

«Ми повинні прагнути до примирення, взаєморозуміння та відданості, незалежно від кольору шкіри, національності релігії чи політичних поглядів», - додав він.

Виступ Тіллерсона на каналі Fox News викликав негайну реакцію в соціальних мережах. Колишній радник Держдепартаменту, політолог Еліот Коен написав у Твіттері: «Мені здається, що Державний секретар щойно підштовхнув президента США під автобус».