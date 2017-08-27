У США заявили, що продовжать мирний тиск на Північну Корею

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що США продовжать здійснювати мирний тиск на Північну Корею задля вирішення проблеми ядерної та ракетної програм КНДР.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, коментуючи черговий запуск Пхеньяном балістичних ракет, повідомляє Deutsche Welle.

"Ми розглядаємо це як провокацію проти США та наших союзників...Ми продовжимо нашу кампанію мирного тиску, як я її описав, працюючи з союзниками, працюючи також з Китаєм, аби побачити, чи вдасться нам посадити представників режиму в Пхеньяні за стіл переговорів", - наголосив держсекретар США.

Він також вказав на те, що запуски Північною Кореєю ракет порушують резолюції Ради Безпеки ООН. "Ми хочемо, щоб режим Кіма зрозумів, що існує інший шлях, який він може обрати", - додав Тіллерсон.

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Як повідомляв УНІАН, 26 серпня Північна Корея запустила три ракети малої дальності в напрямку Японського моря. За даними США, одна з них вибухнула відразу після старту, ще дві вийшли з ладу в польоті.

Раніше, 9 серпня, президент США Дональд Трамп заявив, що КНДР не слід більше висувати погрози Сполученим Штатам та пообіцяв відповісти на випади "вогнем і люттю, якої світ ніколи не бачив".

Своєю чергою Збройні сили Північної Кореї оголосили, що розглядають можливість ракетних ударів у районі острова Гуам, де розміщено військові бази США. Влада КНДР назвала «неможливим» діалог з президентом США.

Після цього Трамп заявив, що Вашингтон відповість на дії КНДР, спрямовані проти острова Гуам. Також Трамп зазначив, що ситуація з КНДР залишається «дуже небезпечною», але висловив сподівання, що її вдасться врегулювати мирним шляхом.

15 серпня влада Північної Кореї заявила, що утримується від запусків ракет по території США. Кім Чен Ин наказав своїй армії завжди бути готовою до ракетного удару, але наголосив, що спостерігатиме за тим, що роблять Сполучені Штати, перш ніж ухвалювати рішення про пуск ракет.