Глава МЗС Латвії: потрібно бути готовими до можливих провокацій з боку РФ

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич заявив, що його країні варто бути готовою до можливих провокацій з боку Росії під час спільних російсько-білоруських військових навчань «Захід-2017».

Про це повідомляє Delfi.

«Вони (провокації — ред.) можуть виглядати як випадкова подія. Зате потім ці «випадкові події» можуть вилитися в повномасштабну кризову ситуацію в країні», — заявив політик.

При цьому він запевнив, що мова не йде про прямий військовий напад і пряму загрозу Латвії.

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«Але окремі спроби «прощупати» систему оборони можуть вестися. Наприклад, військові літаки Росії можуть «випадково» увійти в повітряний простір Латвії», — сказав Ринкевич.

Як повідомив раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг, Альянс «дуже уважно спостерігатиме за навчаннями РФ».