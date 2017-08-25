НАТО направить спостерігачів на російсько-білоруські навчання "Захід-2017", але цього недостатньо – генсек

Генсек НАТО заявив, що спостерігачі Альянсу поїдуть на російсько-білоруські навчання «Захід-2017». Про це пише The Associated Press.

За словами Столтенберга, від НАТО запросили двох спостерігачів, однак цього недостатньо. Він пояснив, що НАТО отримало запрошення від Білорусі відвідати один із п’яти днів навчань, таке ж запрошення, але щодо відвідин одного дня альянс отримав і від РФ.

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Однак, НАТО досі думає над пропозицією. Адже, таке відвідування не є реальним моніторингом і що НАТО шукає «більш ретельний спосіб спостереження» за навчаннями.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністерство оборони Білорусі запросило Україну і ще кілька держав направити спостерігачів на спільні російсько-білоруські навчання «Захід-2017», що мають відбутися на білоруській території 14–20 вересня. Як йдеться в повідомленні, запрошені спостерігачі з загалом семи країн: України, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Швеції і Норвегії.

Росія і Білорусь заявляють, що в нинішніх навчаннях візьме участь 12 тисяч 700 військовослужбовців.