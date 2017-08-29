Трамп ухилився від відповіді на запитання, чи є Росія загрозою для США

Президент США Дональд Трамп ухилився від відповіді на питання, чи вважає він Росію загрозою для США.

Як передає Радіо Свобода, на спільній прес-конференції в Білому домі з президентом Фінляндії Саулі Нійністьо Трамп заявив, що "розглядає багато країн в якості загрози безпеки для США". Так він відповів на запитання журналістки фінської телерадіомовної компанії.

Трамп висловив думку, що відносини між Сполученими Штатами і Росією рано чи пізно нормалізуються. "Це велика країна, це ядерна держава, це країна, з якою нам треба ладнати. І я думаю, що, в решті-решт, ми порозуміємося з Росією", - сказав він.

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За словами Трампа, Росія глибоко поважає Фінляндію, "і це добре". "Я сподіваюся, що в один прекрасний день у США вийде встановити дуже хороші відносини з Росією: це буде добре для миру в усьому світі", - уточнив Трамп.

Президент США назвав Балтійський регіон "дуже важливою частиною" світу і відповів, що США рішуче налаштовані на захист партнерів і союзників у Балтиці. "Ми збираємося забезпечувати значний захист цього регіону, - зазначив президент США. - У нас там чудові друзі".

Трамп віддав належне зусиллям Фінляндії щодо зміцнення своєї оборони, похвалив її за закупівлі американських винищувачів і нагадав, що Фінляндія має найбільші збройні сили в масштабі малих країн.

Президент Фінляндії вперше за 15 років здійснив офіційний візит в США.