В бібліотеці американського міста Кловіс сталася стрілянина: є жертви

Дві людини були вбиті та чотири госпіталізовані в понеділок після стрілянини в бібліотеці в маленькому американському місті Кловіс, штат Нью-Мексико.

Один чоловік був заарештований після інциденту, повідомив начальник пожежної служби Майкл Нолен, передає Huffingtonpost.

Директор бібліотеки Ванесса Агірр заявила, що вона перебувала у публічній бібліотеці Кловіса-Картера зі своїм сином, коли прийшов чоловік і "почав стріляти" у повітря, повідомляє The Eastern New Mexico News.

Чиновники в бібліотеці не змогли надати коментар.

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Кловіс, що має населення близько 40 000 чоловік, знаходиться на відстані 190 миль (306 км) на схід від Альбукерке поблизу кордону з Техасом та є місцем розташування авіабази ВПС США Кеннон.

Газета повідомила, що принаймні одна жертва була доставлена в Муніципальний аеропорт Кловіс для транспортування до Лаббока, штат Техас.