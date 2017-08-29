США повідомили про випробування ядерних бомб без бойового заряду

Кваліфікаційні випробування важкої бомби B61-12 були проведені в Неваді Національним управлінням ядерної безпеки Департаменту енергетики США (NNSA) спільно з ВПС країни, говориться в повідомленні управління. Випробування були проведені 8 серпня, але повідомили про них тільки зараз, передають Ведомости.

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Перший подібний кваліфікаційний тест відбувся в березні. Він відкрив серію випробувань, яка буде проводитися протягом наступних трьох років. Заступник директора NNSA з оборонних програм Філ Келбос пояснив, що випробування проводяться в рамках «програми продовження життя B61-12», вона йде за графіком, а самі бомби доводять свою ефективність.

В ядерному арсеналі США B61-12 об'єднує і замінює чотири варіанти бомби B61. Перший блок виробництва планується завершити до березня 2020 року.