Експерти прокоментували заяви КНДР про перше випробування "міжконтинентальної балістичної ракети" – АР

Північна Корея заявила, що провела перші випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Але ця заява суперечить попереднім оцінками Південної Кореї і США, які свідчать, що ракета мала середній діапазон дальності. Про це з посиланням на декількох військових експертів пише Associated Press.

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Раніше КНДР проводила запуски супутників, які, на думку експертів, були замаскованими випробуваннями ракет дальньої дії. Але пробний пуск міжконтинентальної балістичної ракети, якщо він підтвердиться, стане важливим кроком вперед у розробці ракет з ядерними боєголовками, які можуть дістатись і до США.

Ці випробування, схоже, покликані зробити політичне попередження Вашингтону і його головним азіатським союзникам, Сеулу і Токіо. Пуск відбувся напередодні святкування Дня незалежності США, через кілька днів після першої особистої зустрічі лідерів Південної Кореї і Сполучених Штатів, і незадовго до саміту "великої двадцятки".

Представники США, Південної Кореї і Японії вважають, що ракета, випущена з провінції Північний Пхенан на північному заході КНДР, пролетіла близько 40 хвилин і досягла висоти 2500 км, що далі і вище, ніж під час будь-яких інших аналогічних випробувань. Ракета подолала відстань близько 930 кілометрів. Сьогоднішній запуск виявився найуспішнішим ракетним випробуванням КНДР.

Південнокорейські аналітики заявили, що, ймовірно, це був повторний тест однієї з двох ракет середньої дальності, запущених на початку цього року.

Американський фахівець з ракетних технологій Девід Райт припустив, що, якщо зазначені час у польоті і відстань вірні, ця ракета була на дуже високій траєкторії і могла б мати можливий максимальний радіус дії 6700 кілометрів, що зачіпає Аляску, якщо випустити її під нормальним кутом.

У Північній Кореї вже є надійний арсенал ракет меншого радіусу дії. Деякі аналітики вважають, що Північна Корея має технологію озброєння своїх ракет ближньої дії ядерними боєголовками, але неясно, опанувала вона технології, необхідні для створення бомби для ракет великої дальності.

Військовий експерт із Сеула Лі Ілву вважає, що ракета була в повітрі значно довше, ніж якщо б її випустили за нормальної траєкторії. Північнокорейська ракетка типу "Скад" з дальністю 800-900 кілометрів приземляється на цільовому об'єкті протягом 10 хвилин, якщо випускати її під стандартним кутом в 45 градусів. Експерт вважає, що цілком ймовірно, що Північна Корея випустила ракету Hwasong-12 або твердопаливну Pukguksong-2, - обидві були протестовані в травні.

14 травня Північна Корея запустила ракету Hwasong-12. За даними державних ЗМІ, вона піднялася на висоту до 2111 кілометрів і опала в океан у 787 кілометрах від стартового майданчика. 21 травня Північна Корея також тестувала Pukguksong-2, яка пролетіла близько 500 кілометрів.