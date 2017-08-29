Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день дій проти ядерних випробувань

Сьогодні, 29 серпня, у світі відзначають Міжнародний день дій проти проведення ядерних випробувань.

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Рішення про його введення було прийнято в грудні 2009 року Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних націй. Його ініціатором став Казахстан, а приводом - закриття 29 серпня 1991 Семипалатинського ядерного полігону.

Він покликаний активізувати дії ООН, держав-членів, міжурядових та неурядових організацій, академічних установ, молодіжних мереж і засобів масової інформації щодо інформування, просвіти та значення необхідності заборони ядерних випробувань як цінного кроку в побудові безпечнішого світу.

За даними інформаційного центру ООН, всього в світі з 1945 року до нині було здійснено понад 2 тис. випробувань ядерної та термоядерної зброї. Понад 90 відсотків їх припало на США і СРСР. Ядерні випробування проводилися у 8 країнах світу.

Як відомо, на території України їх було здійснено два - у Харківській області (Красноградський район, 1972 рік) та Донецькій (шахта Юнком, 1979 рік).