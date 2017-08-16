США та КНДР "міряються" зброєю: ядерні потужності обох країн (відео)

Дональд Трамп та Кім Чен Ин вирішили "помірятися" зброєю. На корейському півострові знову зростає напруга. Кім Чен Ин заявив про наміри запустити 4 ракети в бік військової бази США на острові Гуам. Трамп пообіцяв відповісти "вогнем і люттю", яких світ ще не бачив.

Ядерна програма у США стартувала у 1939 році, у Північній Кореї - у 1970-их роках. Ядерні запаси Штатів станом на 2016 рік становлять 1367 ядерних боєзарядів, 785 носіїв всіх типів (міжконтинентальні балістичні ракети, балістичні ракети підводних човнів та стратегічні бомбардирувальники), 848 розгорнутих і нерозгорнутих носіїв, 150 ядерних бомб B61.

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Ядерний потенціал КНДР ретельно приховується. За оцінкою експертів, у Північній Кореї налічується близько 20 ядерних ракет. Ці та інші цікаві факти ядерних програм США та КНДР - у ролику УНІАН.