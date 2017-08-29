Генсек ООН засудив ракетний запуск КНДР

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив новий запуск балістичної ракети КНДР, назвавши його перешкодою для діалогу щодо корейської проблеми. Заяву про це опубліковано на сайті ООН.

«Цей запуск підриває регіональну стабільність і безпеку, а також зусилля по створенню можливості для діалогу», — йдеться в заяві.

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Генсек також закликав уряд КНДР повною мірою виконувати свої міжнародні зобов'язання і домагатися поновлення каналів зв'язку.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що у зв'язку із запуском нової ракети КНДР Штати розглядають всі варіанти рішення.