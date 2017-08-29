"КНДР сигналізувала про свою неповагу до сусідів": Трамп про ракетний запуск Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп у зв'язку з новим запуском балістичної ракети КНДР 29 серпня, заявив, що США розглядаються всі варіанти рішення, повідомляє ABC News sз посиланням на письмову заяву Білого дому.

За словами Трампа, запуском ракети Північна Корея «сигналізувала про свою неповагу до сусідів, всіх членів Організації Об'єднаних Націй і мінімальних стандартів прийнятної міжнародної поведінки».

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«Загрозливі і дестабілізуючі дії тільки підсилюють ізоляцію КНДР в регіоні і в усьому світі. Всі варіанти розглядаються», — сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент США домовилися про посилення тиску на КНДР у зв'язку з останнім запуском ракети.