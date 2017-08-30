"Бог втопив всіх неонацистів в Техасі": Charlie Hebdo показав карикатуру на повінь у США

Французький тижневик Charlie Hebdo, що спеціалізується на карикатурах, оприлюднив ілюстрацію про потоп в американському штаті Техас, викликаний ураганом «Харві».

Відповідна карикатура опублікована на сторінці журналу в Facebook.

У новому випуску від 30 серпня на обкладинці буде розміщено зображення протестувальників з відкинутими вгору руками, яких накриває водою. Поруч з ними розташовані прапори Третього рейху (свастика в білому колі на червоному тлі).

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"Бог є! Він втопив всіх неонацистів в Техасі", – сказано в підписі до зображення.

Нагадаємо, нещодавно в американському місті Шарлотсвілль, штат Віргінія, стався конфлікт між ультраправими, які протестували проти рішення місцевої влади демонтувати у місті пам'ятник генералу Армії конфедератів часів Громадянської війни Роберту Лі, і антирасистами. В результаті зіткнень одна людина загинула, більше 30 отримали травми.