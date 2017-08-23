Зупиніть ненависть: у США сталися сутички між прихильниками та противниками Трампа, поліція застосувала газ (фото)

В американському місті Фенікс, штат Арізона, сталися сутички між прихильниками та противниками політики президента Дональда Трампа. Зіткнення сталися під час візиту американського лідера та його виступу, пише CNN.

Видання повідомляє, що поки Трамп виступав у конференц-залі, на вулиці сталися сутички. Поліція застосувала сльозоточивий газ прости мітингувальників.

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«Люди в натовпі почали битися та кидати каміння і пляшки в поліцію», - розповів сержант Джонатан Гарвард, додавши «Вони розігнали трохи газу в цьому районі. Поліція відповіла перцевими кулями, намагаючись розігнати натовп та припинити напади».

Поліцейський вертоліт завис над натовпом протестувальників, яким правоохоронці наказали покинути район. На місці копи закликали демонстрантів розійтися або бути заарештованими.

Деякі протестувальники тримали плакати із лозунгами: "Зупиніть ненависть".

Як повідомляв УНІАН раніше, 12 серпня в американському місті Шарлотсвілль (штат Вірджинія) виникли сутички за участю ультраправих, через що було запроваджено режим надзвичайного стану. Акцію "Об'єднаємо правих" заявляли як мітинг протесту проти планів демонтажу статуї генерала Роберта Лі в парку Визволення (чорношкірих рабів) у центрі Шарлотсвілль і вона мала початися в опівдні за місцевим часом.

Генерал Лі командував армією південних штатів, які зазнали поразки в Громадянській війні 1861-65 років. Внаслідок жорстоких сутичок одна людина загинула та 30 отримали поранення. Крім того, ще дві людини загинули після падіння вертольота поліції, який вивчав оперативну обстановку у місті.