Міністр економічного розвитку Росії заявив, що його країна вже не страждає від запроваджених США та ЄС санкцій, і що він бачить кращі торговельні перспективи в Азії.

Як передає Голос Америки, в інтерв’ю у вівторок інформагентству Associated Press Максим Орєшкін сказав, що економіка Росії цього року зросте на щонайменше 2%. Це буде перше зростання після 2014 року, коли економіка увійшла в рецесію у зв’язку з падінням цін на нафту і санкціями, запровадженими проти Росії за її дії в Україні.

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Виступаючи в Парижі, Орєшкін засудив накладені нещодавно США нові санкції проти Росії, але заявив, що завдяки внутрішнім реформам російська економіка стала на ноги.

Хоча Європейський Союз залишається ключовим торговельним партнером, сказав Орєшкін, «ми бачимо більшу готовність з боку Азії з нами співпрацювати».

Максим Орєшкін відмовився коментувати припущення про те, що у майбутньому він може стати прем’єр-міністром Росії.