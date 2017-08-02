Трамп про нові санкції проти Росії: не мають перешкоджати зусиллям США та ЄС врегулювати конфлікт в Україні

Президент США Дональд Трамп закликав Конгрес утриматися від використання закону про нові санкції проти РФ на шкоду спільним зусиллям Сполучених Штатів та Євросоюзу врегулювати конфлікт в Україні.

Про це йдеться в заяві Трампа з нагоди підписання відповідного закону, текст якої розміщено на сайті Білого дому.

"Моя Адміністрація особливо сподівається, що Конгрес утримається від використання цього недосконалого закону, щоб унеможливити нашу важливу роботу з європейськими союзниками щодо врегулювання конфлікту в Україні", - наголошується в заяві.

Також, за його словами, цей закон не має використовуватись для перешкоджання зусиль адміністрації президента США усунути будь-які непередбачені наслідки для американського бізнесу та союзників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 серпня, президент США підписав закон про введення нових санкцій проти Росії.

Нагадаємо, раніше 98 з 100 членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, Ірану і КНДР. Законопроект також був схвалений Палатою представників і направлений на підпис президентові.

Документ, серед іншого, законодавчо закріплює діючі санкції проти Росії, а також створює механізм обов'язкового узгодження з Конгресом США можливого рішення президента США щодо ослаблення санкцій проти РФ.

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У свою чергу, в російському МЗС назвали нові санкції "незаконними".

Крім того, проти санкційного закону виступили дипломатичні відомства Франції та Німеччини.

Міністр закордонних справ ФРН Зіґмар Ґабріель закликав США узгоджувати разом з партнерами з ЄС політику санкцій щодо Росії.

Він розкритикував можливість застосування санкцій для реалізації власних інтересів: "Санкційна політика не є ні підходящим, ні належним інструментом для сприяння інтересам національних експортерів і власного енергетичного сектора".

У той же час, у МЗС Франції заявили, що схвалений Палатою представників США законопроект порушує міжнародне право.