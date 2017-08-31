На хімзаводі в Х'юстоні, що постраждав від урагану, прогриміли вибухи і почалася пожежа

На хімічному заводі компанії Arkema, розташованому неделеко від Х'юстона, сталися вибухи і почалася пожежа. Про це повідомляється на сайті підприємства.

Згідно з повідомленням, вибухи сталися близько 2 годин ранку за місцевим часом. Очевидці також повідомили про чорний дим над територією підприємства.

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Зазначається, що через повені, викликані ураганом «Харві», хімзавод був знеструмлений, резервні генератори зупинилися, що призвело до відключення системи охолодження. Всім жителям округу в районі 2,4 кілометра від хімзаводу було наказано покинути свої будинки в якості запобіжного заходу.

Управління шерифа округу Харріс, на території якого розташований завод, заявило, що заступник шерифа, який працює на місці події, госпіталізований з симптомами отруєння чадним газом. Ще дев'ять осіб звернулися до лікарів зі схожими симптомами.

Зазначимо, що близько 32 тис. людей змушені були залишити свої будинки після того, як ураган обрушився на Техас. Напередодні "Харві" послабшав до рівня "тропічної депресії", однак у США попереджають, що небезпечні для життя повені будуть продовжуватися в Х'юстоні, Порт-Артурі і на південно-заході Луїзіани до кінця тижня.