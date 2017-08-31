Через повені в Х'юстоні може вибухнути хімічний завод

Хімічний завод в затопленому місті Х'юстон у найближчі дні може зайнятися або вибухнути, передає Бі-бі-сі. Через сильні зливи, що послідували за ураганом "Харві", на заводі компанії Arkema в Кросбі вийшла з ладу система охолодження хімічних речовин. Згідно із заявою компанії, запобігти пожежі неможливо.

Читайте такожНа заводі в Техасі через ураган "Харві" стався масштабний витік хімікатівЗавод Arkema припинив роботу в п'ятницю, ще до початку шторму. Однак через рясні опади - 102 см - його територію затопило і електропостачання виявилося перервано, повідомили в компанії. Резервні генератори також затоплені.

Завод займається виробництвом органічних пероксидів, і хімікати, які там зберігаються, становлять небезпеку при високих температурах.

"Тепер речовини можуть вибухнути і викликати потужну пожежу, - сказав глава компанії Річард Роуер. - Високий рівень води на території, а також відсутність електроенергії не залишають нам жодної можливості запобігти цьому".

Також через закриття нафтовими компаніями декількох трубопроводів постраждало енергопостачання.

Національна метеорологічна служба США знизила статус "Харві" до нижчого - "тропічної депресії", однак синоптики продовжують прогнозувати сильні дощі над східним Техасом і західною Луїзіаною.

За словами глави Arkema, потенційна пожежа навряд чи перекинеться за територію заводу, проте жителі округу Харріс в радіусі півтори милі (2,4 км) навколо заводу були евакуйовані в якості запобіжного заходу.