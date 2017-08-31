У Парижі з'явився перший парк для нудистів

У паризьких нудистів з'явилося нове місце, щоб роздягатися - в парку Буа-де-Венсен для них виділили спеціальну зону. Про це пише The Local.

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"Створення в Буен-де-Вінсенні зони, де натуризм буде санкціонований, - це прояв наших відкритих поглядів на використання паризьких громадських просторів", - сказала Пенелопа Комітес, заступник мера, відповідальний за парки міста.

Зона, яка зараз вважається експериментальною, буде відкрита 31 серпня по 15 жовтня, з 8:00 до 19:30.

Місцева влада обіцяє, що не допустить тут вуаєризму або ексгібіціонізму. У Паризькій асоціації натуристів припускають, що парк зацікавить тисячі людей.

У парижан вже є один громадський басейн, де вони можуть плавати голяка три рази в тиждень. А по всій країні близько 460 зон зарезервовані для нудистів, в тому числі 155 кемпінгів і 73 пляжів. За даними асоціації France 4 Naturism, більш ніж 2,6 мільйона людей у Франції регулярно практикують нудизм.