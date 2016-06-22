"Ми були голими на цій землі з 1905 року": у Німеччині учасників клубу нудистів змусили одягнутися через біженців
Місцева влада заборонила купатися без одягу учасникам клубу нудистів біля міста Майсен в Німеччині.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.
Як зазначає видання, причиною є будівництво притулку для біженців на іншій стороні озера.
Очікується, що в центрі будуть розміщені 112 прохачів притулку.
Клуб нудистів отримав попередження на різних мовах, у тому числі арабською, фарсі і албанською, що використовувати озеро для купання без купальних костюмів забороняється.
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"Ми були голими на цій землі з 1905 року. Ми відмовляємося дотримуватися цих правил", - зазначила представниця клубу Петра Хоффман.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що, за підрахунками влади, в найближчі роки в Німеччину може прибути до 500 тис. сирійців - родичів біженців, які вже перебувають у країні.