Трамп ініціює реформування ООН: для цього підготовлено 10 пунктів - Reuters

Президент США Дональд Трамп, який часто критикує Організацію Об'єднаних Націй, спробує отримати глобальну підтримку у питанні її реформування, зібравши країни у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку 18 вересня.

Як передає Reuters, країни будуть запрошені до участі в реформуванні, якщо вони підпишуть підготовлений США проект політичної декларації з 10 пунктами на підтримку зусиль генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша "з метою започаткування ефективної, значущої реформи".

Трамп заявив, що несправедливе формування бюджету організації підштовхнуло його до скорочення фінансування "клубу для людей, які збираються разом, щоб спілкуватися та добре проводити час".

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Сполучені Штати найбільше вкладають в ООН, забезпечуючи 22% з 5,4 мільярдів доларів дворічного базового бюджету організації та 28,5 % бюджету на підтримку миру, який становить 7,3 мільярдів доларів.

Трамп та Гутерреш, який також зайняв свою посаду в січні, і посол США в ООН Ніккі Хейлі планують виступити з цього приводу 18 вересня у Нью-Йорку.

У проекті політичної декларації говориться: "Ми підтримуємо Генерального секретаря у конкретних змінах в системі Організації Об'єднаних Націй, щоб покращити її роботу в гуманітарних питаннях, розвитку та підтримці мирних ініціатив".