Захарова пояснила дим над консульством РФ в Сан-Франциско "консервацією будівлі"

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на інформацію про чорний дим з будівлі генерального консульства РФ в Сан-Франциско.

На своїй сторінці у Facebook Захарова пояснила дим здійсненням "заходів з консервації будівлі".

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«У цьому зв'язку можуть закриватися вікна, опускатися штори, вимикатися світло, спускатися вода, зачинятися двері, викидатися сміття, відключатися опалювальні прилади, включатися системи життєзабезпечення і багато іншого», – написала Захарова, лірично додавши, що російські дипломати «консервують російсько-американські відносини, щоб зберегти їх до кращих часів».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією агентства Associated Press, в будівлі генконсульства РФ у Сан-Франциско після інформації про ймовірний майбутній обшуку почали палити «невідомі предмети», про що свідчив чорний дим з димаря. Пожежникам, які прибули на місце, не дозволили увійти в будівлю.