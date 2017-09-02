В консульстві РФ у Сан-Франциско палили "невідомі предмети" після інформації про ймовірний обшук (фото)

Над будівлею генконсульства РФ у Сан-Франциско з’явився чорний дим, що привернув увагу пожежної служби, яка прибула на місце.

Як повідомляє Associated Press, пожежна служба Сан-Франциско вважає, що дим, який йде з димоходу у російському консульстві, ймовірно викликаний розпаленим у каміні вогнем.

Дим був виявлений на наступний день після того, як адміністрація Трамп прийняла рішення про закриття консульства.

Пожежникам, які прибули на місце, не дозволили увійти до будівлі.

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Прес-секретар відділу пожежної служби Сан-Франциско Мінді Таламадже каже, що департамент отримав дзвінок про дим і відправив екіпаж для з’ясування обставин, але визначив, що дим йшов з димаря.

Репортер видання почув, що люди, які прийшли з будівлі, заявили пожежникам про відсутність проблем і що співробітники консульства палили невідомі предмети в каміні.

Талмадж сказала, що вона не знає, що вони могли палити у каміні у такий доволі теплий день.

Вона сказала, що вогонь "не був ненавмисним". Вони спалили щось у своєму каміні ".

Примітно, що раніше спікер МЗС Росії Марія Захарова заявила, що американські спецслужби мають намір провести обшук в Генеральному консульстві Росії в Сан-Франциско. За її словами, це планується зробити 2 вересня.