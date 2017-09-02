Маккейн про Трампа: він не має досвіду держслужби, часто погано інформований та може бути імпульсивним

Сенатор Джон Маккейн звернувся до колег-законотворців перед початком нового політичного сезону.

Своє звернення він оприлюднив у статті на сторінках видання The Washington Post, передає «Голос Америки».

"Конгрес повернеться з відпустки наступного тижня, і зіткнеться з перепонами, так як нас хитає від однієї власноруч створеної кризи до іншої. Ми не відповідаємо не тільки викликам наших найбільших проблем, але і не можемо виконувати повсякденні завдання. Наша політична кампанія ніколи не припиняється. Ми, немов, переконані, що більшість існує, щоб диктувати свою волю з декількома поступками, а меншість існує, щоб завадити владній партії зробити хоча б щось важливе", – розмірковує сенатор.

«Не так ми маємо керувати, - зазначає Маккейн, - всю нашу систему – зі стримуваннями та противагами було створено задля компромісу. Вона рідко працює гладко, або швидко. Цього від неї і не очікується».

На його думку, ця система вимагає від найбільш пристрасних партійців прагматичного підходу задля розв'язання проблем, оскільки її засновано на компромісі між опонентами. «Ми можемо завзято битись за наші ідеї. Однак, ми мусимо поважати один одного, або, щонайменше, визнавати факт того, що ми потребуємо один одного», – закликає Маккейн.

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"Це справедливо, як ніколи, тепер, коли Конгрес має управляти разом з президентом, який не має досвіду державної служби, часто погано інформований, може бути імпульсивним в промовах та поведінці", – підкреслює сенатор.

Законодавці, на його переконання, повинні поважати повноваження та конституційну відповідальність президента. «Маємо, де можемо, співпрацювати з ним. Однак, ми – не його підлеглі. Ми не підкоряємось йому. Ми підзвітні народу Америки. Ми мусимо ретельно виконувати свої обов’язки і перевіряти його владу. Ми маємо цінувати таку нашу роль в Конгресі більше ніж, партійну приналежність", – йдеться в статті Маккейна.

"У нас є всі можливості продемонструвати звичайним, чесним та вільним людям, що ми можемо управляти компетентно, відповідально та скромно і довести цінність Конгресу Сполучених Штатів великому народу, якому ми служимо", – резюмує Маккейн.