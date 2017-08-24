Сенатор Маккейн закликав Трампа надати летальну зброю Україні, щоб чинити тиск на Росію

Сенатор Джон Маккейн закликав уряд Трампа надати летальну зброю Україні. Відповідну заяву Маккейна опубліковано на сайті сенатора.

Маккейн заявив, що візит глави Пентагону Меттіса допоможе США виправити політику щодо України.

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«Візит Секретаря Маттіса до Києва надає ще одну можливість для Сполучених Штатів виправити свою політику щодо України і забезпечити оборонну допомогу, необхідну країні для захисту свого суверенітету і територіальної цілісності. Раніше на цьому тижні президент Трамп зробив крок вперед, коли він змінив курс і відійшов від невдалої політики свого попередника в Афганістані. У президента тепер є така ж можливість щодо України», - йдеться у заяві Маккейна.

За словами Маккейна, збільшення ціни агресії та може допомогти змінити розрахунки Володимира Путіна, щоб чинити тиск на Росію в повній відповідності з угодами в Мінську і, в кінцевому підсумку, створити більш стабільні умови безпеки.

«Іншими словами, надання оборонної летальної зброї Україні не суперечить мирному вирішенню цього конфлікту - це важливо для його досягнення. Поки зберігається статус-кво, у Росії немає причин змінювати свою поведінку, і ми повинні очікувати більше насильства і смерті», - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН раніше, у США поки що не прийняли офіційного рішення щодо надання Україні летального озброєння. Про це повідомила офіційний представник Держдепартаменту США Хізер Науерт.

При цьому Науерт все ж підкреслила, що Вашингтон не відкидає можливості надання летальної зброї Україні.

"Секретар Меттіс (міністр оборони США Джеймс Меттіс - ред.) зараз перебуває в Україні. Що стосується програми озброєння, рішення ще не прийняли, але ми не будемо відкидати таку можливість", - зазначила Науерт.