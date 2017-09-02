Генерал США про навчання "Захід-2017": росіяни не дали нам серйозних причин вірити їхнім цифрам

Командувач Сухопутними силами США в Європі Бен Ходжес в п'ятницю закликав Росію запросити ЗМІ для спостереження за військовими навчаннями "Захід-2017" і заявив, що у нього немає підстав вірити інформації про масштаби навчань, яку надає Москва.

Про те повідомляє Delfi з посиланням на BNS.

"Росіяни не дали нам серйозних причин вірити цифрам, про які вони говорять", - сказав у п'ятницю журналістам у Вільнюсі Ходжес на спільній прес-конференції з міністром оборони Литви Раймундасом Кароблісом.

Москва повідомляє, що в навчаннях буде задіяно менше 13 000 військовослужбовців, але представники НАТО говорять, що ця цифра штучно занижена, бо навчання розбиті на окремі частини з метою уникнути обов'язків запрошувати спостерігачів.

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Ходжес сказав, що Росія могла б розвіяти занепокоєння, якщо б запросила журналістів спостерігати за навчаннями, як це роблять країни Заходу. "Я вважаю, що все могло би бути дозволено і все б могли б розслабитися, якби Російська Федерація всюди запросила ЗМІ, як це робиться в литовських, німецьких та американських збройних силах", - зазначив Ходжес.

Він підкреслив, що твердо впевнений у стримуючих силах НАТО в регіоні, але додав, що Альянс зобов'язаний залишатися пильним. "Бути пильними - обов'язок всіх наших служб безпеки", - сказав генерал.

На час навчань США направили в Литву додаткові винищувачі і роту солдатів, але американський генерал зазначив, що навчання альянсу будуть проходити за раніше узгодженим графіком. Цього року в Латвії, Литві, Естонії та Польщі також дислоковано по батальйону - близько тисячі військових з різних країн НАТО.

Росія і Білорусь стверджують, що майбутні навчання будуть носити суто оборонний характер. Литовський міністр оборони Раймундас Каробліс зазначив у п'ятницю, що на навчаннях "за обороною може послідувати імітація контрнаступу і наступу".