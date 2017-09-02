У торговому представництві Росії у Вашингтоні теж поспіхом палили документи

Співробітники торгового представництва Росії у Вашингтоні поспіхом спалюють на задньому дворі будівлі паперовий документообіг . Про це повідомив американський журнал Foreign Policy, розмістивши в Twitter коротке відео, пише DW.com.

Читайте такожВ консульстві РФ у Сан-Франциско палили "невідомі предмети" після інформації про ймовірний обшук (фото)На зйомці видно огорожу торгпредставництва на Коннектикут авеню, за якою розпалене багаття. Над вогнищем піднімається дим.

За кілька годин до цього за допомогою болторізу робітник демонтував камери відеоспостереження, встановлені на паркані навколо будівлі.

Крім того, за свідченням кореспондентів видання, цілий день біля будівлі торгового представництва було надзвичайно жваво: виїжджали і заїжджали автомобілі, співробітники переносили коробки і великі пластикові мішки з речами.

Російське торгове представництво в американській столиці до вечора 2 вересня має бути закрито за рішенням Вашингтона.

EXCLUSIVE: Here's the fire in back of about to-be-closed DC Russia trade rep building. @janawinter on the scene. pic.twitter.com/oKoKX2OIBv — Foreign Policy (@ForeignPolicy) September 1, 2017

Як повідомляв УНІАН, над будівлею генерального консульства РФ в Сан-Франциско з'явився чорний дим. При цьому пожежну службу співробітники установи на територію не пустили, заявивши, що просто спалюють якісь предмети в каміні.

У відділі пожежної охорони Сан-Франциско у зв'язку з цим висловили здивування, оскільки в місті діє заборона на спалювання сміття, пластмас або інших шкідливих матеріалів в камінах в дні, коли температура повітря перевищує 35 градусів.

У МЗС РФ поспішили заявити, що нічого незвичайного не відбувається, просто будівлю готують до консервації.