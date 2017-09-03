Путін відмовився брати участь у Генасамблеї ООН

Президент Російської Федерації Володимир Путін не планує брати участь у Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку у вересні.

Про це прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков повідомив в коментарі "РИА Новости".

"Ні. Участь президента РФ не планується", - сказав він.

Генасамблея ООН відкриється 12 вересня. З 19 вересня розпочнеться обговорення загальнополітичних питань у рамках тижня високого рівня.

Відзначається, що раніше агентство Reuters повідомило, що президент США Дональд Трамп, який збирається виступити на Генасамблеї ООН з промовою, планує обговорити в Нью-Йорку 18 вересня зі світовими лідерами реформу ООН.

За даними агентства, політики будуть запрошені на зустріч, якщо підпишуть декларацію з десяти пунктів із закликом до генсека ООН Антоніу Гутерреша "розпочати ефективну реформу". Зокрема, в документі йдеться про скорочення чисельності співробітників, в тому числі основних органів ООН.