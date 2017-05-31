Представника Словаччини Лайчака обрано головою Генасамблеї ООН

Представника Словаччини Мирослава Лайчака обрано головою 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Про це повідомляє Центр новин ООН.

«Наша спільна мета - добиватися підвищення ефективності ООН, яка враховувала б інтереси всіх держав», - сказав новообраний голова. Він заявив про прихильність до багатосторонньої дипломатії і повідомив про готовність підтримати зусилля генерального секретаря Антоніу Гутерриша з реформування ООН.

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Лайчак виділив шість пріоритетних напрямків своєї діяльності в ході 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН: запобігання конфліктам, міграція, захист прав людини, сталий розвиток, зміна клімату та забезпечення рівності.

Він сказав, що не має наміру виступати з новими ініціативами, які потребували б нових витрат. Новий голова домагатиметься реальних результатів у рамках затвердженого порядку денного Генеральної асамблеї ООН.

Міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак - випускник Московського державного інституту міжнародних відносин (МДІМВ). У його послужному списку - робота в посольствах Чехословаччини і Словаччини в Москві. Він також займав посаду Верховного представника ООН у Боснії і Герцеговині. Лайчак був одним з кандидатів на пост Генерального секретаря в ході виборів, які пройшли в 2016 році.

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Генеральна асамблея є єдиним універсальним органом, який несе відповідальність за мир і безпеку, розвиток, ліквідацію бідності та інфекційних захворювань, роззброєння, забезпечення прав людини та захист навколишнього середовища. На початку 1946 року до складу Генеральної асамблеї входила 51 держава, зараз їх - 193.

72-га сесія Генасамблеї відкриється 12 вересня. Того ж дня Лайчак приступить до виконання своїх обов'язків як її голова.