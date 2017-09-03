У США назвали причину обшуків у російських диппредставництвах

У Держдепі США вважають, що поява співробітників ФБР в російських диппредставництвах в Сан-Франциско і Вашингтоні не була обшуком.

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Як повідомив виданню The Hill високопоставлений співрозмовник в американському зовнішньополітичному відомстві, «у суботу представники американської влади і співробітники посольства Росії здійснили обхід диппредставництв, які повинні були перейти під контроль США», передає РБК.

«Це було зроблено для того, щоб дипломати їх звільнили, забезпечити безпеку і захист будівель», — заявив він.

За підсумками «обходу» представник Держдепу підтвердив, що російські представники погодилися звільнити будівлі.

У свою чергу генеральний консул Росії в Сан-Франциско Сергій Петров підтвердив агентству «РИА Новости», що диппредставництво вже закрито. За його словами, будівлю передано американській владі, проте дипломатам, які там проживають, дозволили знаходитися в ньому до 1 жовтня.

У МЗС Росії, публікуючи відео з Сан-Франциско, назвали дії американських представників «оглядом», який був проведений в порушення міжнародного права і власного законодавства.

У свою чергу офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова назвала дії американських представників обшуком, охарактеризувавши його як «торжество демократії».