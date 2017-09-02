Десятки машин і правоохоронні органи США: з'явилися деталі обшуків в торгівельному представництві Росії у Вашингтоні
У комплексу знаходиться близько десятка автомашин правоохоронних органів США, в будівлі чергують як поліцейські у формі, так і співробітники американських компетентних органів у штатському.
В будівлі торгпредставництва Росії у Вашингтоні, яке перейшло під контроль дипломатичної Служби безпеки Держдепартаменту США, проводять обшуки.
Як повідомляє ТАСС, у дипустанови представники влади США виставили охорону. Торгпред РФ у Вашингтоні Олександр Стадник повідомив, що, дипломатичний імунітет знятий з комплексу з 14:00 за місцевим часом.
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У комплексу торгпредства знаходиться близько десятка автомашин правоохоронних органів США, в будівлі чергують поліцейські у формі, так і співробітники американських компетентних органів у штатському.
За повідомленням РИА Новини, співробітники посольства РФ були допущені в приміщення торгпредства РФ у Вашингтоні.
Раніше МЗС РФ заявив, що спецслужби США мають намір провести обшук в генеральному консульстві Росії в Сан-Франциско, в тому числі в квартирах співробітників диппредставництва. У держдепі США цю інформацію не коментували.
Також МЗС РФ вручило ноту протесту раднику-посланнику посольства США в Москві за "планів уряду США провести обшук в Торговому представництві РФ у Вашингтоні".
Як відомо, 31 серпня влади США зажадали від Москви закрити 2 вересня генконсульство в Сан-Франциско, а також торгпредство у Вашингтоні і його філія в Нью-Йорку.