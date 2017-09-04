У російському Єкатеринбурзі УАЗ протаранив кінотеатр, спалахнула пожежа (відео)

У центрі Єкатеринбурга під вхідну групу кіноконцертного театру "Космос" врізався автомобіль УАЗ, пишуть "РИА Новости".

Повідомляється, що в результаті інциденту виникла пожежа, площа якої склала 30 квадратних метрів. Полум’я загасили пожежники.

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У слідчому управлінні СК РФ по Свердловській області заявили, що підозрюваним є 39-річний житель міста Ірбит. За попередніми даними, чоловік перебуває на обліку у психіатра. Чоловік отримав великі опіки і був доставлений в лікарню.

Як повідомляв УНІАН раніше, в російському місті Уфа вибухнув припаркований автомобіль із людиною всередині. В результаті вибуху постраждав чоловік, який знаходився в салоні авто. Зазначається, що здетонував вибуховий пристрій. Інцидент стався поблизу ТЦ на вулиці Армавірській.