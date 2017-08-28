У російській Уфі вибухнув автомобіль із людиною в салоні (відео)

В російському місті УФА вибухнув припаркований автомобіль із людиною всередині. Про це повідомляють «РИА Новости» із посиланням на СУ СК Башкирії.

Видання повідомляє, що в результаті вибуху постраждав чоловік, який знаходився в салоні авто. Зазначається, що здетонував вибуховий пристрій. Інцидент стався поблизу ТЦ на вулиці Армавірській.

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"Один чоловік знаходився всередині салону, він отримав численні поранення ніг і був госпіталізований", - розповів співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Росії знову впав автобус із пасажирами в річку. Цього разу обійшлося без жертв. Інцидент стався у Красноярському краї. У мікроавтобусі знаходились 15 людей, чотирьох – доставили до лікарні.