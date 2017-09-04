Старе місто сирійської Ракки звільнили від "Ісламської держави"

Демократичні сили Сирії звільнили місто Ракка від бойовиків терористичної організації "Ісламська держава".

Читайте такожСили коаліції США у Сирії оточили бойовиків у місті Ракка Про це повідомив спеціальний представник президента США при міжнародній антитерористичній коаліції Бретт Макгерк у своєму "Твіттері".

"Демократичні сили Сирії за останні 48 годин повністю звільнили Старе місто Ракки (довгий час вона була фортецею ісламістів) і евакуювали тисячу цивільних осіб", - повідомив Макгерк.

Ракка була проголошена столицею "Ісламської держави", оскільки саме вона стала першим містом, яке повністю перейшло під контроль терористичної організації. У січні 2014 го бойовики вибили з міста загони повстанців Сирійської вільної армії, а уряд Сирії втратив контроль над містом раніше - навесні 2013 року.