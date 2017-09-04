Старе місто сирійської Ракки звільнили від "Ісламської держави"
Старе місто Ракки довгий час було оплотом терористів "Ісламської держави".
Демократичні сили Сирії звільнили місто Ракка від бойовиків терористичної організації "Ісламська держава".
Читайте такожСили коаліції США у Сирії оточили бойовиків у місті Ракка Про це повідомив спеціальний представник президента США при міжнародній антитерористичній коаліції Бретт Макгерк у своєму "Твіттері".
"Демократичні сили Сирії за останні 48 годин повністю звільнили Старе місто Ракки (довгий час вона була фортецею ісламістів) і евакуювали тисячу цивільних осіб", - повідомив Макгерк.
Ракка була проголошена столицею "Ісламської держави", оскільки саме вона стала першим містом, яке повністю перейшло під контроль терористичної організації. У січні 2014 го бойовики вибили з міста загони повстанців Сирійської вільної армії, а уряд Сирії втратив контроль над містом раніше - навесні 2013 року.