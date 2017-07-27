Сирійська опозиція заявила про звільнення від ІД майже половини Ракки

Підрозділи курдсько-арабського альянсу "Демократичні сили Сирії" (SDF), що ведуть наступ на контрольоване терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІД) сирійське місто Ракка, звільнили від ісламістів вже близько половини його кварталів. Про це в четвер, 27 липня, повідомила агентству AP представниця одного із угруповань, що входить до SDF, як пише DW.

Читайте такожСирійські війська вийшли до південного берегу Євфрату

За її даними, під контролем курдсько-арабського альянсу - близько 45 відсотків Ракки. Однак просування в місті, яке є бастіоном ІД в Сирії, уповільнилося через закладення ісламістами великої кількості вибухівки, додала представниця SDF.

Напередодні про перехід половини Ракки під контроль сирійської опозиції повідомив розташований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. За даними спостерігачів, що посилаються на власну мережу інформаторів, загони сирійської опозиції просуваються в Рацці, долаючи "запеклий опір" з боку ісламістів.