Через "Матильду": у Єкатеринбурзі назвали причину підпалу кінотеатру та передали "привіт Поклонській"

Підпал кінотеатру «Космос» в російському Єкатеринбурзі пов’язують із скандальною стрічкою «Матильда». Таке припущення у Twitter написав мер міста Євген Ройзман.

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«Схоже, що підпал ККТ «Космос» в Єкб все-таки через «Матильду». Донагнітались. Спалахнуло полум'я. Вважаю терактом. Привіт Поклонський», - написав чиновник.

Як повідомляв УНІАН раніше, у центрі Єкатеринбурга під вхідну групу кіноконцертного театру "Космос" врізався автомобіль УАЗ. В результаті інциденту виникла пожежа. У слідчому управлінні СК РФ по Свердловській області заявили, що підозрюваним є 39-річний житель міста Ірбит. За попередніми даними, чоловік перебуває на обліку у психіатра. Чоловік отримав великі опіки і був доставлений в лікарню.