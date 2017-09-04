"Велика сімка" вимагає жорстких заходів для стримання КНДР

16:18, 04 вересня 2017
Світ
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Спільну заяву підписали лідери Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії, США, а також голови Європейської Комісії та Європейської Ради.

Ілюстрація / REUTERS

Країни "Великої сімки", група найбільш економічно розвинених  держав світу, засудили останнє ядерне випробування КНДР і закликали Радбез ООН до схвалення нових жорстких санкцій.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.  

"Північна Корея повинна негайно і повністю виконати всі відповідні резолюції Ради Безпеки і відмовитися від ядерної і балістичної програм у повній та незворотній формі, що піддається перевірці", - ідеться у спільній заяві "Великої сімки".

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"Ми готові надалі посилювати заходи, спрямовані на досягнення цих цілей, і рішуче закликаємо Раду безпеки ООН виконати свої зобов’язання та напрацювати нову ефективну резолюцію, яка передбачає більш жорсткі заходи", - відзначається у документі.

Спільну заяву підписали лідери Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії, США, а також голови Європейської Комісії та Європейської Ради.

Нагадаємо, 3 вересня Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби. 

 У ЄС останнє ядерне випробування КНДР вважають серйозною загрозою для міжнародної безпеки та готові до запровадження нових санкцій проти Пхеньяна.

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Теги: #КНДР#ракетні випробування КНДР#санкції ЄС проти КНДР#воднева бомба КНДР