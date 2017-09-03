Євросоюз готовий посилити санкції проти Північної Кореї - Туск

Європейський Союз готовий посилити свою політику санкцій щодо Північної Кореї і одночасно закликає Пхеньян до відновлення діалогу, що стосується її програм з розробки ядерної зброї, зброї масового знищення та балістичних ракет. Про це йдеться в заяві президента Європейської Ради Дональда Туска, опублікованій в неділю, 3 вересня, повідомляє Deutsche Welle.

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«ЄС готовий посилити свою політику санкцій (...) Ми закликаємо Раду Безпеки ООН вжити подальші санкції ООН і продемонструвати сильну рішучість для досягнення мирної денуклеаризації Корейського півострова. Ставки стають занадто високими», - зазначив Туск.

Він додав, що КНДР повинна повністю відмовитися від своїх програм ядерної зброї, зброї масового знищення та балістичних ракет - незворотньо і таким чином, щоб це можна було перевірити. «Вона повинна негайно припинити всі пов'язані з цим види діяльності», - підкреслив президент Європейської Ради.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня влада Північної Кореї офіційно оголосила про успішне проведення випробування водневої бомби, яку, як стверджує Пхеньян, можна буде доставити за допомогою наявних у КНДР балістичних ракет.

Незадовго до цього сейсмологи сусідніх країн Південної Кореї, Китаю і Японії зафіксували землетрус на території Північної Кореї. Випробування водневої бомби Пхеньяном засудили НАТО, Європейський Союз та ОБСЄ і ряд світових лідерів. Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрона виступили за посилення санкцій Європейського Союзу проти Північної Кореї.

У Міністерстві фінансів США заявили, що підготують пакет санкцій проти КНДР в цілях економічної ізоляції цієї країни. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав дії Пхеньяна ворожими і небезпечними для США. Він заявив, що, крім розширення санкцій проти КНДР, розглядає можливість припинення торгових відносин з країнами, які ведуть з нею бізнес.

Засудила останнє ядерне випробування Північної Кореї і Україна. «Рішуче засуджую ядерне випробування Північної Кореї. Зупинити це безумство надзвичайно важливо для України, яка відмовилася від третього за величиною ядерного запасу», - написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін в Twitter.