Режисер "Матильди" звинуватив Поклонську у підтримці "терористичної організації"

Російський режисер Олексій Учитель заявив, що «депутат Держдуми» Наталія Поклонська, що перейшла на бік окупантів в Криму, надає підтримку і забезпечує прикриття «терористичної організації».

Заяву режисера, як йдеться в прес-релізі, що надійшов у редакцію «Медузи», пов'язана з інцидентом в Єкатеринбурзі, де чоловік протаранив будівлю кінотеатру і влаштував підпал.

За словами режисера, в Росії під виглядом релігійної формується терористична організація, яка ставить своєю метою дестабілізацію суспільства. Учитель зазначив, що протести проти його фільму «Матильда» — це лише привід для цієї організації заявити про себе. Він зазначив, що «бойовиків» ніхто не намагається зупинити. Про яку саме організацію йде мова, він не уточнив.

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«Ми бачимо і їх ідеологів, організаторів, бойовиків. Вони не ховаються. Ми бачимо, що вони працюють не проти кіно, вони працюють проти російської держави. Пора вже їх зупинити!» — йдеться в заяві Учителя.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Єкатеринбурга під вхідну групу кіноконцертного театру "Космос" врізався автомобіль УАЗ. В результаті інциденту виникла пожежа. У слідчому управлінні СК РФ по Свердловській області заявили, що підозрюваним є 39-річний житель міста Ірбіт. За попередніми даними, чоловік перебуває на обліку у психіатра. Чоловік отримав значні опіки і був доставлений в лікарню.

Мер Єкатеринбурга заявив, що вважає підпал кінотеатру "Космос" терактом, який стався через "нагнітання" навколо скандальної стрічки «Матильда».