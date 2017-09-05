Мера Лейпцига обурила реакція поліції на зґвалтування жінки в парку

Поліція німецького Лейпцига зазнала масштабної критики після того, як порадила жінкам бігати по парках по двоє для захисту від ґвалтівників. Про це повідомляє The Local.

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У місцевому парку чоловік в віці від 25 до 35 років поглумився над 50-річною жінкою, яка здійснювала пробіжку. Зловмисник так сильно бив її по обличчю, що жінці знадобилася операція.

"Коли людина біжить повз когось, вона повинна озиратися, щоб переконатися, що на неї не нападають. Жінкам краще бігати по двоє або так, щоб поруч завжди хтось був", - заявив після повідомлення про злочин прес-секретар міського управління поліції.

Цю заяву розкритикував мер Лейпцига Буркхард Юнг. "Відповіддю влади на цю жахливу подію має стати збільшення поліцейської присутності на вулицях і в парках - я вже кілька років говорю про це", - заявив градоначальник.

Передбачуваного гвалтівника ще не знайшли. Поліція з'ясовує, чи може він бути пов'язаний з двома нападами сексуального характеру, що відбулися в окрузі за останній час.