В Індії популярного гуру судять за зґвалтування, в ході заворушень загинуло понад 20 осіб (фотогалерея)

Щонайменше 23 людини загинули на півночі Індії у ході заворушень, що спалахнули після того, як відомого в країні духовного учителя Гурміта Рама Рахіма Сінгха суд визнав винним у зґвалтуванні двох жінок, повідомляє Бі-бі-сі.

Як вважають, загиблі протестувальники - послідовники 50-річного Гурміта Рама Рахіма Сінгха. Заворушення спалахнули в місті Панчкула (штат Хар'яна), де проходив суд над гуру.

За даними поліції, при придушенні заворушень заарештовано 2500 осіб.

Суд визнав гуру винним у зґвалтуванні в 2002 році двох жінок, що входили в очолювану ним релігійну громаду "Дера сача сауда".

Повідомляється також, що в ході заворушень були підпалені як мінімум дві залізничні станції. Прихильники впливового духовного наставника також б'ють машини і підпалюють газетні кіоски.

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Перед винесенням вердикту у справі гуру понад 200 тисяч його послідовників приїхали в місто Чандігарх, в околицях якого розташовується Панчкула.

Для підтримки порядку в місті Чандігарх та його околицях на вулиці виведені тисячі військових і поліцейських. Щоб відновити порядок у цьому районі, правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети.

Поліція штату Харьяна заявляє, що поліцейським і військовим вдалося взяти ситуацію в місті під контроль.

Тим часом, протести проти винесеного гуру вердикту почалися в Делі, де були підпалені два вагони поїзда.

У ряді районів міста Панчкула і в сусідньому штаті Пенджаб введено комендантську годину.

Влада штату Пенджаб виступили з критикою на адресу влади сусіднього штату Харьяна, які дозволили такого число послідовників гуру приїхати в місто Чандігарх. Це місто є столицею одночасно двох штатів - Пенджаб і Хар'яна.

Сінгх приїхав до суду в Панчкулу зі свого ашраму в штаті Харьяна в супроводі колони зі 100 машин.

Після винесення вердикту гуру залишається під вартою. Як очікується, вирок буде винесено у понеділок, 28 серпня.

Гурміт Рам Рахім Сінгх - духовний вчитель і голова релігійної громади "Дера сача сауда", в якій близько 60 млн послідовників по всьому світу. У 23 роки очолив громаду, яка себе називає некомерційною соціальною благодійною і духовною організацією. Виступає на рок-концертах, знімається у фільмах, володіє власним брендом, що виробляє продукти харчування.

Стосовно нього проводилися розслідування за звинуваченням у вбивстві і застосуванні насильства, сам він відкидає всі звинувачення на свою адресу. Його також звинуватили в тому, що він переконував своїх послідовників пройти процедуру кастрації, щоб "бути ближче до бога".