Генсек ООН назвав єдиний можливий спосіб урегулювання проблем Корейського півострова

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявляє, що врегулювання ситуації навколо ядерної програми КНДР має носити політичний характер.

Як повідомляє Центр новин ООН, Гутерріш засудив підземне ядерне випробування, проведене Північною Кореєю, закликав міжнародне співтовариство відмовитися від подальшої ескалації напруженості і заявив про готовність виступити посередником на переговорах з мирного врегулювання ситуації навколо Корейського півострова.

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Відзначивши, що КНДР - єдина країна, яка порушує заборону на випробувальні ядерні вибухи, Гутерріш знову закликав Пхеньян відмовитися від подібних дій і дотримуватися відповідних резолюцій Ради безпеки. Він заявив, що дії Північної Кореї ведуть до дестабілізації регіонального та міжнародного миру та безпеки.

Очільник ООН закликав владу цієї країни не наражати на небезпеку життя мільйонів людей, багато з яких і так потерпають від голоду і розрухи.

Також Гутерріш настійно рекомендував усім зацікавленим сторонам негайно повернутися до діалогу і переговорів як єдино можливого способу врегулювання проблем Корейського півострова. Він повідомив про готовність виступити посередником у цих зусиллях, а також привітав єдність членів Ради безпеки стосовно Північної Кореї, проявлену під час учорашнього засідання.

«Я не пропоную ніякого конкретного рішення, я закликаю об'єднатися і ясно дати зрозуміти КНДР, що ядерного роззброєння на Корейському півострові можна досягти тільки шляхом переговорів. Я знаю, що у ООН немає потужних важелів впливу, що наші можливості обмежені, але я повідомив сторонам, що вони повністю можуть на мене розраховувати. Я визнаю, що вирішальне значення має єдність Ради безпеки і здатність п'яти держав розробити єдину стратегію взаємодії з КНДР», - заявив генсек ООН.