КНДР назвала випробування водневої бомби "подарунком" для Сполучених Штатів

КНДР назвала своє найпотужніше випробування водневої бомби 3 вересня «подарунковим пакетом» для США. Про це заявив посол КНДР при ООН Хан Тхе Сон на конференції у Женеві, пише Reuters.

"Я пишаюсь тим, що всього два дні тому, 3 вересня, КНДР успішно здійснила випробування водневої бомби для міжконтинентальної балістичної ракети в рамках свого плану створення стратегічних ядерних сил", - сказав він на Женевському форумі, додавши, що "Нещодавні заходи з самооборони моєї країни, КНДР, є "подарунком", адресованим нікому іншому, як США».

При цьому посадовець пригрозив Вашингтону ще більшою кількістю «подарункових пакетів».

"США отримають від моєї країни більше "подарункових пакетів", якщо вони покладаються на безрозсудні провокації та марні спроби тиску на КНДР", - додав він, не роз'яснюючи свої слова.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп назвав дії Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) ворожими і небезпечними для США.

«Північна Корея провела велике ядерне випробування. Їх слова і дії залишаються ворожими і небезпечними для США, - написав Трамп. - КНДР є нацією-вигнанцем, яка стала великою загрозою і тягарем для Китаю, який намагається допомогти, але безуспішно. Південна Корея розуміє, як, я вже їм казав, що їхня розмова про примирення з Північною Кореєю не спрацює, вони розуміють лише одне», - написав Трамп, не уточнюючи, що має на увазі.