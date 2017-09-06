У США розбився винищувач F-16

У США в штаті Арізона розбився винищувач F-16, що належить Національній гвардії, передає РБК.

Як повідомила Нацгвардія, інцидент стався в 32 км на північний захід від міста Саффорд. Доля пілота літака поки невідома, в районі аварії проводиться рятувальна операція.

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Для розслідування інциденту була скликана спеціальна комісія ВПС США.

Винищувач F-16 Fighting Falcon поступив на озброєння армії США на початку 1980-х років. На озброєнні американської армії знаходиться більше тисячі винищувачів цього типу в різних модифікаціях; крім того, він поставлявся більш ніж в 25 країн світу. За різними оцінками, вартість одного винищувача F-16 може перевищувати $30 млн.

Як повідомляв УНІАН, у липні помилка моряка ВМС США на випробуваннях ракети обійшлася у $100 мільйонів.