Помилка моряка ВМС США на випробуваннях ракети обійшлася у $100 мільйонів

Матрос на борту есмінця ВМС США натиснув неправильну кнопку під час навчань минулого місяця, зіпсувавши випробування ракети вартістю 100 мільйонів доларів, передає Європейська правда з посиланням на The Times.

Це було четверте випробування нової ракети-перехоплювача, розробленої в рамках спільної американської та японської військової програми по боротьбі з балістичними ракетами середньої дальності, які запускає Північна Корея. Три попередніх випробування були успішними.

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Екіпаж ракетного есмінця USS John Paul Jones здійснив запуск ракети-перехоплювача SM-3, яка мала знищити балістичну ракету без боєголовки, що була запущена з Гаваїв.

Це було перше випробування ракети-перехоплювача з бойового корабля, оснащеного американською бойовою системою Aegis. Ракета повинна були знищити ціль, але вибухнула, перш ніж збити її. Балістична ракета, запущена з Гаваїв, впала в океан.

Пентагон побоювався, що польотний тест зазнав невдачі через якусь серйозну технічну помилку.

Однак після розслідування стало відомо, що оператор військово-морського флоту США, який стежить за даними, неправильно ідентифікував ціль як "дружню" ракету і натиснув кнопку для самознищення перехоплювача.

Орієнтовна вартість невдалого випробування складає близько 100 мільйонів доларів. У ньому брали участь близько 340 військовослужбовців на борту есмінця, а також радіолокаційні системи з Гаваїв.